林志玲剛過51歲生日美成這樣！化身夢想大使 驚喜獻聲百老匯音樂劇

志玲姊姊化身「巧克力夢想大使」，這個聖誕節，讓愛與夢想在舞台上閃耀光芒！由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇，本月（12月）與志玲姊姊慈善基金會攜手邀請百位參與志玲姊姊「心玲守護課程」的學生走進劇院，感受藝術魔法與現場表演的震撼，為冬日注入最溫暖的祝福。

志玲姊姊特別錄製語音導聆，以溫柔的聲音說道：「《巧克力冒險工廠》是一個充滿教育意義、關於追逐夢想與成長的故事。天才糖果大師威利・旺卡送給一群孩子五張金獎券，帶領他們探索世界上最神秘的巧克力工廠—一個充滿魔法、奇蹟與無限想像的地方，包括巧克力瀑布、頑皮的松鼠與神奇的玻璃電梯。這場旅程不僅甜蜜，也充滿驚奇與挑戰。究竟誰能通過考驗、獲得最終的大獎呢？就讓我們一起走進劇院，親自體驗這場夢想的冒險吧！」

林志玲邀請大家一起看戲。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

音樂劇主辦方華文環球藝術娛樂表示：「《巧克力冒險工廠》不只是舞台上的奇幻故事，更是一段相信夢想、相信善意的旅程。能與志玲姊姊慈善基金會攜手，邀請孩子們親身走進劇院，是我們最希望實現的聖誕奇蹟。每一位孩子都值得擁有屬於自己的金獎券，去開啟屬於他們的夢想之門。」透過這次合作，雙方期盼喚起更多社會對 兒少教育、文化平權與藝術啟蒙 的關注，讓劇場不僅是娛樂，更成為孩子看見希望與愛的地方。

志玲姊姊慈善基金會表示：「我們相信每一個孩子都值得被愛與被看見。透過劇場的力量，孩子們能在光影與音樂中感受世界的美好，也學會以勇氣與善意面對人生的挑戰。很開心能與《巧克力冒險工廠》團隊合作，在這個節日裡為孩子們留下一份充滿想像與力量的回憶。」

