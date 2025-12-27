林志玲化身「洋基女孩」熱舞應援！坦言裝可愛會不好意思





PLG 職籃洋基工程隊史首場開幕戰今日（27日）登場，特別邀請「凍齡女神」林志玲擔任開場嘉賓。林志玲不僅親自出席，更加入球隊專屬啦啦隊「YoungKey Girls」的行列共同熱舞，為賽事揭開序幕。

此場跨界合作吸引全場 3400 名滿場球迷關注，林志玲在受訪時坦言，對於「裝可愛」感到不好意思，但仍決定應邀出席為球隊助陣。

受校友學妹盛情邀約 林志玲分享應援緣由

談及本次擔任嘉賓的契機，林志玲透露是源於一段特別的緣分。她與洋基工程劉士源董事長夫婦為多年好友，董事長夫人更是她的學妹。

林志玲分享，當初學妹向她提出共同應援的邀請時，她曾詢問對方是否認真，並表達自己對表演可愛曲風會感到害羞，但最終仍因這份情誼決定參與演出，將活力與凝聚力帶給現場球迷。

稱讚啦啦隊積極態度 感佩洋基工程挑戰職籃勇氣

在完成與 YoungKey Girls 的同台表演後，林志玲對啦啦隊團員給予高度評價，認為她們不僅有活力，且為了表演準備非常認真。

林志玲表示，洋基工程作為職籃新血，是一支勇於挑戰的球隊。她並以「搭上方舟、乘風破浪」為喻，鼓勵球隊與球迷在年末保持正向態度，勇敢創造屬於自己的榮耀。

勉勵球員不要怕失敗 成功源自於豐富經驗累積

面對隊史首場主場戰役，林志玲也向球隊與大眾傳遞正面訊息。她提醒大家不要害怕失敗，並強調在所有成功到來之前，都是經過許多經驗的累積而成。

她希望透過今日的活動，能將正能量與勇氣帶給每一位在場觀戰的球迷，共同迎接球隊未來的發展。

