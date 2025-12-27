林志玲合體韓啦睦那京 洋基工程主場首戰吸睛滿點

女神林志玲今（27日）首度為籃球賽應援，與韓籍啦啦隊女神睦那京（前排右二）同台。（林志玲工作室提供）

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場，董事長劉士源親自開球，女神林志玲驚喜現身力挺，不僅首度為籃球賽應援，更和「洋基女孩」啦啦隊同台熱舞，成為全場最大亮點。

林志玲過去曾在日本為棒球賽開球，這回則是第一次公開站上籃球場邊為開幕戰助陣，還挑戰啦啦隊舞蹈。她笑說肢體練習不難，最困難的是心理建設，「畢竟要跟這麼年輕的啦啦隊員站在一起」。賽前與YoungKey Girls 合體熱舞時，全場尖叫聲不斷，志玲姊姊的活力完全不輸年輕成員。

林志玲為洋基工程籃球隊賽事開幕帶來啦啦隊表演。（林志玲工作室提供）

她也分享此次答應演出的緣分，「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，是一個很好的開始，我是負責加油的，因為志玲姊姊很會加油」。至於為何願意挑戰啦啦隊，她笑說其實是因為劉董事長的太太是自己的高中學妹，「不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思」。

林志玲與「洋基女孩」啦啦隊同台熱舞。（林志玲工作室提供）

談到籃球與青春回憶，林志玲也忍不住勾起學生時期的畫面，她回憶小學時會打籃球的男生幾乎都是校園風雲人物，「班上可能有一半以上的女生都喜歡同一個男生」。不過她也笑說那時年紀小，情感多半放在心裡，「寫在畢業紀念冊裡」。

林志玲說自己跳啦啦隊裝可愛很拍謝。（林志玲工作室提供）

以「方舟啟航，女神降臨」為主題，洋基工程籃球隊主場首戰邀請林志玲跨界站台，象徵球隊品牌正式啟航。12月27、28日於新竹市立體育館舉行的兩日活動，規劃主題闖關、互動體驗與多項好禮，讓球迷從進場開始就沉浸其中，門票已於ibon 熱賣中。

