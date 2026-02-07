林志玲吳申梅出手了！大咖天后5度攻蛋 賈靜雯修杰楷自爆是鐵粉

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后「娃娃」魏如萱今晚在台北小巨蛋開唱，連兩天舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，這是她第5度站上小巨蛋的舞台。今天包括田馥甄、林志玲、賈靜雯及修杰楷夫婦以及吳申梅都獻上祝福。

吳申梅送上花籃祝福魏如萱。(記者陽昕翰攝)

林志玲與范少勳祝福魏如萱演出順利。(記者陽昕翰攝)

林志玲與范少勳一起送上花籃，祝賀魏如萱演唱會順利，金曲歌后田馥甄表示：「怪奇的珍珠，閃耀輸出！Have a nice show!」吳申梅表示：「怪奇珍珠，獨一無二，巨星閃耀，光芒萬丈。」修杰楷及賈靜雯透露，全家都是魏如萱的忠實粉絲，「如珍珠般純真的妳尤其寶貴！最愛waa，最愛魏如萱！」

賈靜雯及修杰楷一起送花。(記者陽昕翰攝)

楊丞琳則祝福魏如萱，「怪奇的，就是特別的，而妳的聲音，如同珍珠一樣的珍貴。」保庇天后王彩樺表示，「祝福親愛的娃娃，這顆珍珠怪得美麗、奇得動人！保庇美聲顆顆入魂、驚艷全場。」

