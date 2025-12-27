林志玲啦啦舞應援洋基工程籃賽 直呼「裝可愛怎麼好意思」

記者周毓洵／臺北報導

臺灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27）日在新竹市立體育館熱鬧登場，董事長劉士源親自開球，現場最吸睛的重磅嘉賓，莫過於女神林志玲。她不但首次為籃球賽事站台應援，還驚喜挑戰與「洋基女孩」啦啦隊一起大跳青春啦啦舞，全力演出讓全場尖叫聲不斷。

曾在日本為棒球賽開球的林志玲，這回則是第一次公開應援籃球賽開幕戰，還直接解鎖啦啦隊舞蹈成就。她笑說，肢體動作不算難，真正難的是心理關卡，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起。」不過賽前與「YoungKey Girls」一同熱舞時，狀態滿點，現場氣氛瞬間被點燃。

廣告 廣告

林志玲透露，這次力挺洋基工程籃球隊其實有一段特別緣分，「劉董事長的太太是我的高中學妹，不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」話雖說得害羞，但一站上場，她依舊全力以赴，活力完全不輸年輕啦啦隊員，精彩表現贏得滿場掌聲。

談到這場主場首戰的意義，林志玲也分享：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵點燃勝火的第一次，也是最好的開始。」她笑說自己今天的任務就是負責加油，「因為志玲姊姊很會加油！」

大跳青春啦啦舞，也讓林志玲想起學生時期的回憶。她表示，小時候只要會打籃球的男生，幾乎就是學校風雲人物，「班上超過一半的女生會喜歡同一個男生。」不過當年的她比較含蓄，「沒有什麼熱情舉動，喜歡都寫在畢業紀念冊裡。」

林志玲洋基工程籃球隊開幕。（林志玲工作室提供）

林志玲（中）首次應援籃球賽，驚喜與洋基女孩一起大跳啦啦舞，全場嗨翻。（林志玲工作室提供）

志玲姊姊（中）活力不輸年輕啦啦隊員，青春應援舞掀起現場尖叫聲。（林志玲工作室提供）