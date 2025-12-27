林志玲啦啦舞應援洋基工程 自曝與董事長劉士源特殊緣分

林志玲27日為了「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰，跳啦啦舞應援。（林志玲工作室提供）

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場，董事長劉士源親自開球，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！她透露此次力挺演出是因為和劉董有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思」？不過，志玲姊姊與洋基工程籃球隊一樣總是全力以赴，本日精彩表演贏得全場歡呼讚賞。

林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姊姊活力毫不遜色。

廣告 廣告

志玲姊姊開心透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」

林志玲雖說不好意思裝可愛，但全力以赴，贏得全場歡呼。（林志玲工作室提供）

大跳青春啦啦舞，志玲姊姊也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過，志玲姊姊當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」

「方舟啟航，女神降臨」洋基工程籃球隊的主場首戰邀請林志玲出席，此跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證諸多心動時刻，以最具象徵性的方式與球隊一同啟航。12月27、28日在新竹市立體育館舉行的兩日活動推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程。門票現正於 ibon 熱賣中。

更多中時新聞網報導

違法收移工買工費 仲介遭罰逾千萬

明年3大疫苗新政 銀髮最受惠

NBA》布朗生飆主場新高分 尼克滅火