林志玲喜餅模的木雕大師 為廟刻「國寶神像」 遭竊 損失600萬

林志玲喜餅模的木雕大師，為下營太子宮刻「卯兔星君」 600萬神像遭竊。（圖／TVBS）

台南下營九龍太子宮在凌晨時分發生竊案，一尊價值600萬元的「卯兔星君」神像遭竊，竊賊在不到5分鐘內就完成犯案並逃離現場。這尊神像是由有「人間國寶」之稱的木雕大師陳啟村所創作，已在廟中供奉27年。陳啟村表示，這件作品源自他的生肖，是他花費半年心血完成的作品，他希望神像不要被惡意破壞。此事已驚動台南市長黃偉哲，並指示警方全力追查。

廟方人員調閱監視器畫面發現，一名穿著連帽外套、黑褲，背著斜背包並戴著口罩的男子，在半夜2點多從廟的後門闖入。這名竊賊似乎對廟內環境相當熟悉，進入後並未取走香油錢和金牌，而是直接走到神位，取下保護罩後偷走神像，然後大搖大擺地離開。為了尋回神像，廟方已緊急公布竊賊的長相，並向警方報案。

木雕大師陳啟村為宮廟刻製的「卯兔星君」神像遭竊，他只期望作品不要有所損壞。（圖／TVBS）

人間國寶木雕大師陳啟村表示，他期待這件作品不要有所損壞，因為這是他很用心、嘔心瀝血的創作，如果在這個過程被弄壞，是相當可惜的。他解釋，卯兔星君是屬於12生肖裡面的守護神，所以他把它取名為卯兔星君，這件作品從創作到完成，大約花了半年的時間。

陳啟村大師曾獲頒「國家及無形文化資產重要傳統工藝木雕技藝保存者」，有「人間國寶」之稱。（圖／TVBS）

陳啟村在2019年獲得文化部認定為「國家及無形文化資產重要傳統工藝木雕技藝保存者」，2020年更榮獲國家工藝成就獎。他的作品不僅包括各種神像，名模林志玲的結婚喜餅模也出自他手。這位國寶級大師的作品遍布南台灣，包括高雄文武城隍廟、左營城隍廟，台南鹿耳門聖母廟和屏東五台山靈隱寺等知名廟宇。

得知神像失竊後，陳啟村感到非常痛心。這起事件也已引起台南市長黃偉哲的重視，他已指示警方全力追查，希望能盡快找回這尊珍貴的神像，讓它回到九龍太子宮繼續接受信眾的供奉。

