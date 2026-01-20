林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今(20)他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。

談到自己的廚藝，AKIRA驕傲說，他拿手的是「比較隨興的男子漢料理」，所以他做菜都是憑感覺把食材切好之後，全部丟進鍋裡煮。AKIAR也不經意間說出，因為林志玲也有工作，所以家事都是兩人分擔，分工合作。

一提到林志玲就眉飛色舞的AKIRA說，自從與林志玲相遇之後，兩人共同感受生活上的種種，讓他看到從未看過的風景、體會到前所未有的感受，這讓AKIRA心中充滿感激。

AKIRA(左)一提到林志玲就眉飛色舞。(資料照，記者邱奕欽攝)

