林志玲年末溫柔發聲 「守護課程」學員進劇場！暖心喊：每個孩子都值得被愛

由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇，12月與志玲姊姊慈善基金會攜手邀請百位參與志玲姊姊「心玲守護課程」的學生走進劇院，感受藝術魔法與現場表演的震撼，為冬日注入最溫暖的祝福。林志玲也特別用溫暖的聲音，錄製語音導聆。

長期關注兒少教育與學生心理韌性的志玲姊姊慈善基金會，多年來持續推動弱勢關懷與心理健康教育，新冠疫情後，基金會更發起「心玲守護課程」，陪伴孩子探索情緒、建立自信，致力於陪伴更多孩子健康順利地成長，也透過各種公益實際行動讓社會更溫暖。

《巧克力冒險工廠》音樂劇將在今年聖誕為台北帶來最溫暖的想像力，邀請大小朋友一起重拾相信夢想的勇氣。華文環藝提供

盼孩子在光影與音樂中感受世界美好

志玲姊姊慈善基金會表示：「我們相信每一個孩子都值得被愛與被看見。透過劇場的力量，孩子們能在光影與音樂中感受世界的美好，也學會以勇氣與善意面對人生的挑戰。很開心能與《巧克力冒險工廠》團隊合作，在這個節日裡為孩子們留下一份充滿想像與力量的回憶。」

《巧克力冒險工廠》音樂劇由百老匯與倫敦西區原班團隊製作，結合奇幻舞台設計、動人音樂與魔法特效，帶領觀眾進入威利‧旺卡的巧克力世界。該劇將於2025年12月17日至12月28日在台北流行音樂中心一連演出15場，並於2026 年1月2日至1月4日移師高雄衛武營，是一場結合想像力與感動的國際級音樂劇盛宴。



