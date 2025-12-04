林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

林志玲生日看到蛋糕秒落淚，51歲願望公開。（資料圖／羅永銘攝）

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。

林志玲3日在小紅書上傳影片，指出上個月生日時正好有工作，只見她原本在休息室梳化，怎料身邊夥伴突然拿出蛋糕，她一邊跟著夥伴高唱生日快樂歌，卻一邊默默留下眼淚，鼻頭和眼眶瞬間泛紅，便感動表示：「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」

林志玲51歲慶生秒落淚。（圖／小紅書 林志玲）

接著她面對夥伴們許願，「我希望我一直能夠很健康，很有智慧，陪小寶貝成長，然後我希望所有我愛的人都可以很好」，不僅記得第3個願望要放在心裡，更不忘感謝大家的祝福：「被愛意惦記的溫暖，謝謝愛著我的每個人，我們都要平安健康快樂喔。」

影片曝光後，不到24小時就吸引超過10萬人朝聖，並紛紛熱情留言：「好溫柔好有氣質，生日快樂」、「這哪像51啊，太美了」、「我一直以為她才三十多，天哪」、「志玲姐姐哭也好美」、「姐姐，我本預期妳優雅老去，誰知妳卻美成這樣」、「見過明星中最樸實的蛋糕了」。

林志玲51歲狀態掀熱議。（圖／小紅書 林志玲）

