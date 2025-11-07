林志玲憶被小S罵感覺甜蜜

林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人，7日出席頒獎典禮，談及創立獎項的初衷，林志玲坦言，成為母親後對於下一代的教育有了更深刻的思考，也聊到看到小S登上金鐘獎舞台忍不住落淚。

林志玲認為，現在社會給予了孩子很多關於AI、人工智慧等硬體資源，卻沒有思考到軟體方面，例如價值觀、態度，以及孩子們有沒有能力去擁有改變生命的力量，「我們現在做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，然後給到未來的他們一個不一樣的改變」，希望透過「未來力量獎」，鼓勵影像創作者能傳遞出「善的意向和訊息」，為孩子們創造出「未來能夠有勇氣去擁有改變的力量」的作品。

過去5年，林志玲專注在家庭，不少觀眾都期待她重回螢光幕前，她表示會謹慎考慮，但很珍惜與孩子相處的時光，也不眷戀鎂光燈，「若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主」，只是希望自己的出現能鼓勵到更多因家庭壓力喘不過氣的女性，才決定從一直注重的公益領域延伸，重新開始工作，勉勵道：「還是要找回到一點自己，不一定是工作，興趣也好，會找到內心的平衡。」

藏起手機陪孩子

談到家庭與工作的平衡，林志玲坦言「很難」，她分享了自己的原則是「全心投入」，工作時，就百分之百專注於工作，面對孩子時，她會把手機藏起來，專心陪伴，「當你百分百專心，你就會很安心」。

談到金鐘獎，林志玲坦言看到小S的片段，「出來的那一幕我就哭了，沒辦法停止流淚，她失去親人的痛苦真的很煎熬，不一定能走出來，不過她非常有勇氣站在舞台上，盡可能帶著微笑給大家，很希望她一直都好好的，然後我們真的都很愛她」，至於是否希望看到小S再主持節目，她表示：「如果她願意的話，期待她回來主持節目。」

她透露先前在IG上跟小S互動，「現在變成她罵我，我也覺得好甜蜜又好想念」，也笑說常會刷到《康熙來了》的片段，「看到那個『志玲剪輯』時就覺得很懷念，身邊的家人朋友只要看到都覺得很好笑。」