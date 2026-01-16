林志玲挑戰貼身「金縷衣」 51歲驚人曲線全露！
娛樂中心／林依蓉報導
「台灣第一名模」林志玲憑藉完美身材比例與溫柔氣質，始終是許多人心中的凍齡女神。近日，她代言的品牌釋出全新形象照，林志玲身穿一襲貼身「金縷衣」優雅亮相，精緻合身的剪裁完美勾勒出窈窕線條，再度展現驚人的身材自律功力。即便已51歲，鏡頭前的她依然眼神深邃、輪廓俐落，舉手投足流露從容自信，狀態絲毫不輸當年，魅力依舊在線。
林志玲身穿一襲華麗「金縷衣」優雅亮相，貼身剪裁完美展現纖細身段與修長比例。（圖／翻攝自IG@laceanddolly_tw）
「台灣第一名模」林志玲多年來以完美身材比例與溫柔氣質圈粉無數，更被封為演藝圈的凍齡女神。近日，她為代言品牌拍攝的全新形象照曝光，只見林志玲身穿一襲華麗「金縷衣」優雅亮相，貼身剪裁完美展現纖細身段與修長比例。近距離特寫中，她五官輪廓清晰立體，眼神深邃有神，肌膚狀態細緻透亮，整體散發從容自信的氣場。即便已51歲，林志玲的魅力依舊穩穩在線，絲毫不見歲月痕跡。全身照更完整呈現她多年來的身材管理成果，凹凸有致的曲線再度展現出女神級的自律功力。
林志玲五官輪廓清晰立體，眼神深邃有神，整體散發從容自信的氣場。（圖／翻攝自IG@laceanddolly_tw）
事實上，林志玲日前出席活動時也大方分享保養秘訣，強調美麗不是一天就能達成，而是靠著日積月累。除了維持規律運動、充足睡眠與攝取大量水分等基本功外，她認為最關鍵的方法在於保持「正向思考」。對她而言，正向心態雖然聽起來簡單，卻是送給自己最珍貴的禮物，能讓人在面對育兒挑戰或學習新事物時，依然由內而外散發自信光芒。
原文出處：51歲林志玲「貼身金縷衣」新照曝光！極致S曲線秀「逆齡身材」再現巔峰
更多民視新聞報導
(影)／王思佳左攻吳東諺右打布蘭妮 出動白家綺來勸架？
(影)／白家綺提問真的會「一孕傻３年」？吳東諺回答「我老婆已經傻12年了」！
(影)／吳東諺假日還得「做這件事」 讓白家綺忍不住翻白眼？
其他人也在看
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 356
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 9
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 32
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 25
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 26
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋英宇等男神上榜
韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
岑永康學霸兒開戰鹿希派！超狂戰績曝光
《最強的身體》本周迎來星二代挑戰賽，吳宗憲兒子鹿希派、侯昌明兒子Ken、包偉銘兒子包庭政、歌仔戲小旦許仙姬之子許明杰、岑永康和張珮珊的長子Ethan現身比拚。其中，Ethan是奧克蘭大學航太系學生，運動戰績更是驚人，岑永康也到場親自為兒子加油。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片甚至模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，卻讓網友聯想她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
從《破處女王》輸到現在！珍妮佛勞倫斯摃龜SAG美國演員工會獎 搞笑逼閨蜜艾瑪史東道歉！
好萊塢影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與艾瑪史東（Emma Stone）不僅是多年閨蜜，也常被外界視為競爭對手。從早年爭取角色到近日的獎項角逐，艾瑪史東總是略占上風，讓勞倫斯不禁笑嘆對方已經「贏了我幾十年」。最近美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，勞倫斯再度落敗，她更在群組裡討笑「情勒」，逼艾瑪史東道歉。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 17 小時前 ・ 17
呱吉說話了！林妍霏嘲諷李多慧遭炎上神隱 他心疼：酸民才是霸凌
喜劇演員林妍霏日前將韓籍啦啦隊女神李多慧寫進脫口秀段子裡，嘲諷李多慧說中文的口音，甚至開玩笑影射她表裡不一，揣測她私下抽菸、喝酒、爆粗口，因此遭炎上。YouTuber呱吉昨（15）日在直播中發表看法，表示林妍霏模仿李多慧的行為並不構成霸凌，酸民的攻擊才是真正的霸凌。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10
車銀優太膽小沒自信 爸媽1句話讓他紅翻天
[NOWnews今日新聞]車銀優的招牌天使笑容，竟然成了演戲最大阻礙！緯來戲劇43頻道將於1月16日晚間9點，播出由車銀優、安孝燮、徐恩秀主演話題韓劇《王牌經紀人》，在劇中車銀優和現實世界一樣是男團成...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 5