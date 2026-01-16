林志玲挑戰貼身「金縷衣」 51歲驚人曲線全露！

娛樂中心／林依蓉報導

「台灣第一名模」林志玲憑藉完美身材比例與溫柔氣質，始終是許多人心中的凍齡女神。近日，她代言的品牌釋出全新形象照，林志玲身穿一襲貼身「金縷衣」優雅亮相，精緻合身的剪裁完美勾勒出窈窕線條，再度展現驚人的身材自律功力。即便已51歲，鏡頭前的她依然眼神深邃、輪廓俐落，舉手投足流露從容自信，狀態絲毫不輸當年，魅力依舊在線。





51歲林志玲「貼身金縷衣」新照曝光！極致S曲線秀「逆齡身材」再現巔峰

林志玲身穿一襲華麗「金縷衣」優雅亮相，貼身剪裁完美展現纖細身段與修長比例。（圖／翻攝自IG@laceanddolly_tw）

「台灣第一名模」林志玲多年來以完美身材比例與溫柔氣質圈粉無數，更被封為演藝圈的凍齡女神。近日，她為代言品牌拍攝的全新形象照曝光，只見林志玲身穿一襲華麗「金縷衣」優雅亮相，貼身剪裁完美展現纖細身段與修長比例。近距離特寫中，她五官輪廓清晰立體，眼神深邃有神，肌膚狀態細緻透亮，整體散發從容自信的氣場。即便已51歲，林志玲的魅力依舊穩穩在線，絲毫不見歲月痕跡。全身照更完整呈現她多年來的身材管理成果，凹凸有致的曲線再度展現出女神級的自律功力。





林志玲五官輪廓清晰立體，眼神深邃有神，整體散發從容自信的氣場。（圖／翻攝自IG@laceanddolly_tw）





事實上，林志玲日前出席活動時也大方分享保養秘訣，強調美麗不是一天就能達成，而是靠著日積月累。除了維持規律運動、充足睡眠與攝取大量水分等基本功外，她認為最關鍵的方法在於保持「正向思考」。對她而言，正向心態雖然聽起來簡單，卻是送給自己最珍貴的禮物，能讓人在面對育兒挑戰或學習新事物時，依然由內而外散發自信光芒。

















