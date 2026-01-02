林志玲暖捐500萬儀器！10年救300名病童 低調重返台大兒童醫院
〔記者廖俐惠／綜合報導〕先前台大兒童醫院心臟科的陳俊安醫師透露，志玲姊姊慈善基金會在10年前捐贈500多萬元的心臟冷凍消融治療系統，至今已經幫助了300位心律不整的孩童，林志玲在去年底也低調再次回到醫院探視，希望每一顆努力跳動的心都被溫柔守護，讓醫護人員、病童及其家屬感到溫暖。
志玲姊姊慈善基金會發文，表示在年末帶著祝福前往台大兒童醫院，雖然沒有歡慶的燈飾，不過永遠閃耀著愛與希望的亮光，為勇敢面對病痛、努力治療復健的孩子們指引著方向。發文進一步指出，基金會捐贈兒童心臟冷凍消融儀、電子支氣管鏡系統，改善患童的醫療及生活品質，溫暖了所有重症孩子的心靈，「結合醫護人員的專業與努力，拯救了更多孩子的生命，也讓家庭多了一份安心與希望。」
她表示，看著孩子們即使經歷漫長治療或手術的疼痛，依然綻放燦爛的笑容，心中充滿感動與敬佩，「你們比任何人都更加勇敢，你們是最棒的。也向醫護人員致上我們最高敬意，謝謝你們無私奉獻守護、不放棄的努力堅持，成為守住生命的力量。」
陳俊安醫師臉書下，有不少網友留言，「我的孩子也是在台大兒童醫院接受冷凍消融手術，謝謝妳的愛心，謝謝吳醫師團隊的細心照顧」、「女兒也是受惠者之一謝謝」、「記得N年前孩子要心臟手術前的衛教影片也是志玲姊姊錄製的！」、「志玲姊姊是真的人間仙女」。
