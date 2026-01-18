林志玲曾與他到日本看展！對方身份竟是「星二代」 親揭2人緣分

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

被GQ封為「最年輕的音樂家」的 蔣榮宗（ZONG），為富邦美術館 2026 全新展覽量身打造，獻給藝術家米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，於昨（17）日正式在各大數位平台發行。成為富邦美術館「年度合作音樂家」的蔣榮宗，不僅在藝術與音樂領域持續交出亮眼成績，還意外擁有不只一次與「第一名模」林志玲相遇、合作的機會，真是羨煞全天下粉絲。更巧的是，兩人竟是同日生日的壽星，讓這段因藝術結緣的緣分，多了一層相見恨晚的默契與話題。

蔣榮宗與林志玲曾一起去日本森美術館慢活看展 。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗不只是華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子，更以驚人的創作能量走出屬於自己的音樂版圖。他自美國南加大取得電影配樂碩士後返台，隨即為三金典禮與李安紀錄片製作配樂，並成為鳳毛麟角的美國「葛萊美導師」。近年創作力全開，去年接連推出《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，以及與富邦美術館合作的《蔣榮宗 ZONG x 富邦美術館〈富邦美術館展覽原創音樂〉》專輯，產量之豐、質感之佳，被公認位居全台第一。

談到與林志玲的相遇緣起，蔣榮宗分享，當時是在富邦美術館2024年開館典禮中，他受邀擔任展覽作曲家與開館唯一表演嘉賓。表演結束後，兩人在演奏琴旁巧遇，先是簡單打招呼、合影留念，沒想到林志玲主動提到她很喜歡常玉展間的音樂創作，兩人也因此聊起創作當下的想法與心境。蔣榮宗更笑說，自己第一時間就跟林志玲分享了一個巧合，「我跟姐姐同一天生日欸！」讓兩人瞬間零距離，相見恨晚了。

這段因藝術而起的緣分，也延伸到海外。蔣榮宗透露，曾與林志玲一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，兩人在展場中刻意放慢腳步，一邊看展、一邊討論藝術家想要傳達的意義，讓他留下相當深刻且難忘的回憶。這次蔣榮宗也首度挑戰與林志玲合作錄製典藏展語音導覽，他直言這次錄音其實相當具有挑戰性，「有些藝術家的名字與作品名稱，真的以為是在唸 rap，好難唸！」但也正因如此，讓他對聲音表演與作品導覽有了全新的體驗與收穫。





