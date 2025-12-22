林志玲海邊辣秀絕美體態！ 寫真年曆賣破萬本 收入捐公益高達800萬

四季線上／陳軒泓 報導

林志玲（27日）受邀擔任台籃「洋基工程籃球隊」開幕戰的主場嘉賓，不只驚喜登場，屆時也將獻出女神親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」送給幸運球迷。2026志玲姊姊慈善年曆義賣已破萬本，而每年志玲姊姊慈善基金會都將此收入捐做慈善，光是2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源達800萬元台幣。

林志玲慈善年曆賣破萬本，收入將捐助弱勢（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

台灣職籃新勢力洋基工程籃球隊在總教練李逸驊率領的菁英球員陣容之外，「洋基女孩」YoungKey Girls 啦啦隊同樣備受矚目，韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備正式登基，組成「韓援四皇時代」，並加入高人氣日籍啦啦隊希美（NOZOMI），攜手海選出線的台灣女孩們，共同打造全新 YoungKey Girls，為主場注入更具國際感的應援魅力。

而林志玲將是27日首戰的重磅亮點之一，這是她第一次出席籃球賽首戰活動。球團表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。活動兩日將推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，讓球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程，賽後亦安排球員與啦啦隊擊掌會。

林志玲獻出球場處女秀，受邀擔任球賽嘉賓（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

