林志玲溫柔獻聲當夢想大使 百老匯音樂劇「聽得到她」
美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇，12月與「志玲姊姊慈善基金會」攜手邀請百位參與「心玲守護課程」的學生走進劇院，感受藝術魔法與現場表演的震撼，為冬日注入最溫暖的祝福。
林志玲特別錄製語音導聆，以溫柔的聲音說道：「《巧克力冒險工廠》是一個充滿教育意義、關於追逐夢想與成長的故事。天才糖果大師威利・旺卡送給一群孩子五張金獎券，帶領他們探索世界上最神秘的巧克力工廠—一個充滿魔法、奇蹟與無限想像的地方，包括巧克力瀑布、頑皮的松鼠與神奇的玻璃電梯。這場旅程不僅甜蜜，也充滿驚奇與挑戰。究竟誰能通過考驗、獲得最終的大獎呢？就讓我們一起走進劇院，親自體驗這場夢想的冒險吧！」
長期關注兒少教育與學生心理韌性的志玲姊姊慈善基金會，多年來持續推動弱勢關懷與心理健康教育，新冠疫情後更發起「心玲守護課程」，陪伴孩子探索情緒、建立自信，志玲姊姊慈善基金會表示：「我們相信每一個孩子都值得被愛與被看見。透過劇場的力量，孩子們能在光影與音樂中感受世界的美好，也學會以勇氣與善意面對人生的挑戰。很開心能與《巧克力冒險工廠》團隊合作，在這個節日裡為孩子們留下一份充滿想像與力量的回憶。」
音樂劇主辦方華文環球藝術娛樂表示：「《巧克力冒險工廠》不只是舞台上的奇幻故事，更是一段相信夢想、相信善意的旅程。能與志玲姊姊慈善基金會攜手，邀請孩子們親身走進劇院，是我們最希望實現的聖誕奇蹟。每一位孩子都值得擁有屬於自己的金獎券，去開啟屬於他們的夢想之門。」
《巧克力冒險工廠》音樂劇由百老匯與倫敦西區原班團隊製作，結合奇幻舞台設計、動人音樂與魔法特效，帶領觀眾進入威利・旺卡的巧克力世界。該劇將於 2025年12月17日至12月28日在台北流行音樂中心一連演出15場，並於 2026年1月2日至1月4日移師高雄衛武營，是一場結合想像力與感動的國際級音樂劇盛宴。
