林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺

志玲姐姐驚喜回歸戲劇圈，為好友陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》客串女配角。翻攝微博

台灣第一名模林志玲驚喜回歸戲劇圈！近日她被目擊現蹤大陸橫店片場，客串演出由陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》。這是林志玲繼2018年電影《祖宗十九代》後，時隔8年再度投入影視拍攝，流出的側拍照中，她身穿紫色繡花旗袍、配戴珍珠飾品，極具民國初年的典雅韻味，凍齡狀態讓網友直呼「仙女下凡」、「這狀態太犯規。」

楊紫偷親志玲臉頰掀回憶殺 林志玲客串還請全劇組飲料

林志玲與楊紫的緣分由來已久，兩人過去在綜藝節目《花樣姐姐》中的溫馨互動，至今仍是粉絲心中的經典。當時楊紫曾調皮偷親林志玲臉頰，林志玲則寵溺回比愛心，楊紫更得意表示：「很多男生看了會嫉妒！」

去年兩人在北京電影節相聚，林志玲看著楊紫從小妹妹蛻變為大女主，語氣滿是驕傲。此次雙姝再度同台，不僅話題性十足，林志玲更展現前輩風範，大方請全劇組喝飲料，敬業與親民形象依舊。

林志玲客串民初劇《玉蘭花開君再來》重現古裝扮相。翻攝微博

林志玲客串民初劇《玉蘭花開君再來》古裝扮相被讚絕美狀態。翻攝微博

重現「錦江飯店」創辦人傳奇 楊紫、歐豪三度合作虐心對決

《玉蘭花開君再來》改編自上海錦江飯店創辦人董竹君的真實奮鬥史。故事橫跨清末民初，描述女主角從13歲賣唱生涯，到遠赴日本求學、成為督軍夫人，最終在婚姻觸礁後，帶著4個子女於上海創立錦江川菜館的傳奇經歷。楊紫將在劇中展現女性經商的韌性與膽識，帶領觀眾見證一代傳奇女強人的崛起。

男主角則由實力派男星歐豪擔任，這也是他與楊紫繼《在世界中心呼喚愛》及《烈火英雄》後的第三度合作。兩人將在劇中詮釋一段從相愛走向決裂的虐心感情線，搭配林志玲驚喜客串帶來的視覺亮點，讓該劇尚未殺青便已在網路上掀起極高期待值。

林志玲在電影《赤壁》中飾演小喬的古裝仍是粉絲心目中的經典。翻攝微博

