林志玲獻出處女秀！降臨職籃「合體韓籍啦啦隊」 抽親簽火辣寫真集

記者王培驊／台北報導

林志玲2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」自10月中正式成軍後，歷經2個月密集訓練與團隊磨合，12月27日即將迎來隊史主場首戰！萬眾矚目，特邀女神林志玲於開幕戰擔任新竹主場重磅嘉賓！不只驚喜登場，屆時也將獻出女神親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」予球迷。2026志玲姊姊慈善年曆義賣已破萬本。每年志玲姊姊慈善基金會都將此收入捐做慈善，2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源達800萬元台幣！

廣告 廣告

林志玲2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

洋基工程籃球隊「方舟啟航，女神降臨」，在總教練李逸驊率領的菁英球員陣容 之外，「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊同樣備受矚目，韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備正式登基，組成「韓援四皇時代」，並加入高人氣日籍啦啦隊希美（NOZOMI），攜手海選出線的台灣女孩們，共同打造全新 YoungKey Girls，為主場注入更具國際感的應援魅力。

林志玲2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

林志玲將是27日首戰的重磅亮點之一，這是她第一次出席籃球賽首戰活動。球團表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。活動兩日將推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，讓球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程，賽後亦安排球員與啦啦隊擊掌會。

林志玲2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

進場憑票根即可抽限量共10本的林志玲親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」。洋基工程籃球隊首個主題周將於12月27、28日在新竹市立體育館登場，門票現正於 ibon 熱烈販售中。

林志玲2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會 提供）

更多三立新聞網報導

金宇彬、申敏兒1億婚禮曝光！法輪法師證婚 背後原因揭曉：和罹癌有關

Jennie同台2前男友！唱到有關前任歌詞「他們在想我」 她台上1反應曝光

GD又遭質疑！唱一半「麥克風給後輩」 韓媒狠批：迴避高強度演出橋段

休傑克曼陷謀殺案！「驚傳慘死牧場」捲入超毛命案 竟出動綿羊抓兇手

