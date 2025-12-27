林志玲獻籃球啦啦隊首秀 自嘲「裝可愛怎麼好意思」

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場,董事長劉士源親自開球,女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞。

林志玲獻出啦啦隊首秀，和 洋基女孩熱舞嗨翻全場 。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰,更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒,但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姊姊活力毫不遜色。

林志玲魅力四射，完全看不出已經51歲了。（圖／林志玲工作室提供）

志玲姊姊開心透露，洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次以及最好的開始，自己是負責加油，「因為志玲姊姊很會加油」。她更自曝這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是她的高中學妹，「不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思」。

林志玲的啦啦隊首秀，相當有模有樣，不愧是台灣的第一名模。（圖／林志玲工作室提供）

志玲姊姊大跳青春啦啦舞，也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，「我記得小學的時候,好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生」。不過志玲姊姊當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊」。

林志玲透露因為洋基工程劉董事長的太太是她的高中學妹，「不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思」。（圖／林志玲工作室提供）

「方舟啟航，女神降臨」洋基工程籃球隊的主場首戰邀請林志玲出席，此跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證諸多心動時刻。12月27、28日在新竹市立體育館舉行的兩日活動推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程，門票現正於ibon熱賣中。

