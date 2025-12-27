林志玲獻籃球應援首秀 穿啦啦隊服展超長美腿

台灣第一名模林志玲首次獻出籃球啦啦隊首秀，為PLG職籃洋基工程隊站台，成功吸引3400名觀眾坐滿場。林志玲身穿啦啦隊制服，展現超長美腿，不僅透露球隊董事長的太太是她高中學妹，還自嘲要跳應援舞裝可愛感到不好意思。同時，福爾摩沙夢想家新加盟的日本女星三上悠亞也在同週舉行首場應援，球場一樓座位開賣瞬間即被搶購一空，展現強大號召力。

林志玲獻出首場籃球應援。（圖／PLG聯盟YT）

林志玲換上應援服為洋基工程籃球隊加油，這是她首次公開應援籃球賽開幕戰。她分享，球隊董事長的太太邀請她時，她曾問道：「你確定嗎？你要我去裝可愛這樣適合嗎？會很不好意思。」儘管如此，她還是欣然接受邀請。林志玲表示自己是負責加油的角色，現場直接帶領球迷為洋基工程助陣，不需要特別學娃娃音就能帶動現場氣氛。

洋基工程本季成為PLG職籃新加盟球隊，雖然目前戰績苦吞2連敗，但場外話題不斷。球隊除了邀請林志玲外，還找來4位高人氣南韓啦啦隊女神：睦那京、李素敏、崔洪邏和朴淡備。這些專業啦啦隊員也對林志玲表達欽佩之情，睦那京表示：「這一次是第一次見到林志玲本人，感想是她身材管理非常好，是大家值得學習的一個典範。我也會認真努力去維持自己的身材，很開心可以跟她一起同台演出，真的長得很漂亮。」

三上悠亞應援首秀。（圖／TPBL聯盟YT）

與此同時，福爾摩沙夢想家隊也迎來了新加盟成員日本女星三上悠亞的應援首秀。她身穿白色性感剪裁的啦啦隊制服，站在C位展現女神魅力。三上悠亞的加入使得球場一樓座位在開賣瞬間就被搶購一空，顯示出她強大的號召力。

各球隊紛紛透過重磅嘉賓加盟或應援活動，為球迷提供更多進場觀賽的理由，也為PLG職籃聯賽增添了不少話題與關注度。這種結合體育與娛樂的方式，成功吸引了更多觀眾的目光，為台灣職業籃球帶來更多元的發展可能。

