林志玲獻舞應援籃球賽首秀 笑稱跳啦啦隊「裝可愛怎麼好意思」

林志玲出席洋基工程籃球隊開幕。（圖／林志玲工作室提供）

台灣職籃「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰昨（27日）在新竹登場，董事長劉士源親自開球，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！她透露此次力挺演出是因為和劉董有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思」？不過，林志玲與洋基工程籃球隊一樣總是全力以赴，精彩表演贏得全場歡呼讚賞。

林志玲為洋基工程籃球隊獻舞。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的她，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姐姐活力毫不遜色。

廣告 廣告

林志玲開心透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姐姐很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」

林志玲首跳啦啦隊讓她回憶起青春往事。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲跟許多年輕的啦啦隊員一起跳舞完全不遜色。（圖／林志玲工作室提供）

大跳青春啦啦舞，林志玲也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過，林志玲當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

金融股年底大噴發 外資砸71億狂敲「這檔」