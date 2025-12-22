林志玲現身籃球場！PLG新軍洋基懂玩 隊史主場首戰請女神開球

【記者廖柏璋／台北報導】PLG新軍洋基工程籃球隊成立之後話題不斷，不但啦啦隊找來「韓籍4天后」，還在隊史首個主場，請來「女神」林志玲開球。

洋基工程籃球隊將在本週12月27日至28 日，於新竹市立體育館迎來成軍後首個主題週，以「方舟啟航：女神降臨篇」打造全新世代的職籃娛樂體驗。

繼上週宣布第4位韓籍球員加入後，洋基工程今日再投下震撼彈，林志玲將在開幕戰擔任主場重磅嘉賓，這是林志玲第一次現身職籃賽場。

洋基工程籃球隊主場開幕戰，不但有林志玲開球，啦啦隊4名韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏、朴淡備也都將首度亮相。

