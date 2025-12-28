林志玲現身職籃賽場 為洋基工程主場首戰應援

第一名模林志玲驚喜現身職籃賽場，這回不是坐在觀眾席，而是穿上啦啦隊制服，大秀白皙美腿，與洋基工程籃球隊洋基女孩一起舞動；儘管已經是媽媽身分，但林志玲跳起啦啦隊舞依然活力十足，舉手投足間充滿甜美氣質。不過她坦言，當初被學妹邀請上台，心裡其實相當忐忑。

藝人林志玲說道，「學妹那時候說，姐妳可不可以來跟我們一起喔喔喔喔，然後我說喔喔，妳確定嗎？妳要我這樣去裝可愛，這樣適合嗎？會很不好意思，但是我還是來了。」

林志玲也透露，此次力挺演出，是因為跟董事長劉士源的太太就是她的高中學妹。為洋基工程籃球隊的隊史首戰，獻出人生第一次籃球賽應援，她也笑說自己是負責加油，現場帶領球迷一起幫洋基工程助陣。

林志玲說：「不用特別學娃娃音，好，來，洋基工程籃球隊，加油、加油、加油。」

雖然志玲姊姊征戰過無數國際舞台，但她坦言要跟活力十足的年輕隊員站在一起，心境上的調適比練習肢體動作更具挑戰。

另一邊剛加盟福爾摩沙夢想家的日本女星三上悠亞，也迎來應援首秀，甜美笑容配上純熟舞姿，讓球迷紛紛拿起手機捕捉畫面，1樓座位更是開賣就秒殺。

最強外援效應也直接反映在票房與業績上，夢想家連兩天主場門票全部完售，吸引6000名觀眾進場；根據球團統計，主題週期間的門票、週邊商品以及相關收入，總業績一舉突破新台幣620萬。

