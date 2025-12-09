林志玲當巧克力夢想大使！暖心獻聲導覽 帶百位學生走進劇院

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇，本月與林志玲慈善基金會攜手邀請百位參與志玲姊姊「心玲守護課程」的學生走進劇院，感受藝術魔法與現場表演的震撼，為冬日注入最溫暖的祝福。

林志玲為公益暖心獻聲。（圖／林志玲基金會提供）

林志玲特別錄製語音導聆，以溫柔的聲音說道：「《巧克力冒險工廠》是一個充滿教育意義、關於追逐夢想與成長的故事。天才糖果大師威利・旺卡送給一群孩子五張金獎券，帶領他們探索世界上最神秘的巧克力工廠—一個充滿魔法、奇蹟與無限想像的地方，包括巧克力瀑布、頑皮的松鼠與神奇的玻璃電梯。這場旅程不僅甜蜜，也充滿驚奇與挑戰。究竟誰能通過考驗、獲得最終的大獎呢？就讓我們一起走進劇院，親自體驗這場夢想的冒險吧！」

長期關注兒少教育與學生心理韌性的林志玲慈善基金會，多年來持續推動弱勢關懷與心理健康教育，新冠疫情後，她更發起「心玲守護課程」，陪伴孩子探索情緒、建立自信，致力於陪伴更多孩子健康順利地成長，也透過各種公益實際行動讓社會更溫暖。林志玲慈善基金會表示：「我們相信每一個孩子都值得被愛與被看見。透過劇場的力量，孩子們能在光影與音樂中感受世界的美好，也學會以勇氣與善意面對人生的挑戰。很開心能與《巧克力冒險工廠》團隊合作，在這個節日裡為孩子們留下一份充滿想像與力量的回憶。」

