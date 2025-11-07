林志玲看到小S金鐘復出眼淚掉下來 哽咽懷念「被罵時光」

林志玲以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。（圖／文策院）

名模林志玲不僅回歸公共視野，更以實際行動支持華語影視創作。文化內容策進院（文策院）舉辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」宣布，林志玲將首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。

「林志玲未來力量獎」由她親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣50萬元獎項，總獎金達150萬元。此獎項明確鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，希望邀請創作者用影像表現溫柔觀點，將愛與希望傳遞給世界。

談到設立「未來力量獎」的起點，林志玲透露，完全是來自於身為母親的身分。她擔憂現代小孩過度依賴網路內容，希望透過優質創作回饋社會：「現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」

她強調，這是她回饋社會的具體實踐：「我覺得如果現在可以做一點點回饋，希望能夠帶給大家社會一個比較正常的改變。這次是藉由有創作力的電影人，透過他們的故事來實現。」

林志玲在受訪時，也談到演藝圈摯友小S。她語帶哽咽地透露，在金鐘獎上看到小S復出並與蔡康永合體重現《康熙來了》時，她當場哭了出來：「我完全無法停止的眼淚，失去親人的痛苦真的很煎熬。她很有勇氣站在舞台上，還盡可能將微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來。」

林志玲提到，她私下已傳訊為小S加油打氣。對於小S過去經常在節目上和她「隔空對話」，林志玲則笑說：「她罵我覺得好想念、好甜蜜！」坦言現在在網路上看到以前上《康熙來了》的片段，朋友和家人都覺得很有趣。

許多粉絲都期待林志玲重回幕前，她坦言會謹慎考量，但她的出現如果能夠鼓勵到某些在這個年紀、在家裡喘不過氣來的女性朋友，找回一點自己，她覺得會更有意義。

她直言：「我其實沒有眷戀鎂光燈。若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主。」同時，林志玲也向影迷確認，她將不會出席今年的金馬盛會。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導