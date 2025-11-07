林志玲看小S登金鐘獎「出來那幕我哭了」 曝私下對話：懷念她罵我

林志玲今年將首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」。（文策院提供）

林志玲今年將首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人，今（7日）出席頒獎典禮並接受訪問，談到日前小S在金鐘獎上和蔡康永合體頒獎的畫面，林志玲坦言：「我看到小S出來的那一幕我就哭了，沒有辦法停止的眼淚，我覺得她失去親人（指大S過世）的痛苦真的很煎熬，她很有勇氣站在舞台上。」

她心疼地表示，看到小S還是盡可能地帶著微笑給大家，「失去親人不一定是能夠所謂的走出來，可是很希望她一直都好好的，然後我們真的都很愛她。」並提到，小S經常在節目上和她隔空對話，「現在變成她罵我，我也覺得好甜蜜又好想念的」，也透露常在網路上看到《康熙來了》的「志玲剪輯」片段，「真的很懷念，我覺得非常好，因為我朋友包括我家人只要看到都說還是很好笑。」

至於是否希望看到小S再主持節目，她表示：「如果她願意的話，因為我不知道她未來的規劃，還是希望她在螢幕前，我們大家很需要她，我很期待她可能回來主持節目！」也透露，私下有傳訊和小S說加油，之前蔡康永辦畫展，「看到S姐有活力的樣子會覺得還滿開心的，希望能夠多給她所有的能量，等某一天她想要見到大家的時候」。

