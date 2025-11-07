林志玲看小S金鐘復出「走出來就哭了！」 想念「被罵」揭重返螢光幕唯一條件

林志玲以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，各設置新台幣50萬元獎項，總計高達150萬元獎金，旨在鼓勵聚焦女性議題的原創影視作品。文策院提供

文化內容策進院（文策院）舉辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」昨日宣布重磅消息，除了延續歐美機構參與設獎外，台灣第一名模林志玲今年更首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING提案大會」設立專屬獎項的藝人。

此獎項鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，各設置新台幣50萬元獎項，總計高達150萬元獎金，旨在鼓勵聚焦女性議題的原創影視作品，盼創作者能用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。

以母親身分出發 林志玲冀望影視創作引導社會變革

談到「未來力量獎」的想法起點，林志玲透露完全來自於她身為母親的身分。她語帶擔憂地表示：「現在的小孩很多時間與Youtube相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」

林志玲強調，以個人名義設獎是她回饋社會的具體行動，希望能藉此引導社會產生正向改變。她說：「我覺得如果現在可以做一點點回饋，希望能夠帶給大家社會一個比較正常的改變。這次是藉由有創作力的電影人，透過他們的故事來實現。」

林志玲參觀「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」展覽攤位。文策院提供

談小S金鐘復出 林志玲哽咽淚崩：她很有勇氣

林志玲在訪談中也提及近日金鐘獎小S與蔡康永合體重現《康熙來了》的畫面，她語帶哽咽地透露，當時看到小S走出來的瞬間就哭了。她表示：「我完全無法停止的眼淚，失去親人的痛苦真的很煎熬，她很有勇氣站在舞台上，還盡可能將微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來。」

談到小S經常在節目上和她隔空對話，林志玲則笑說：「她罵我覺得好想念、好甜蜜！」她坦言現在會在網路看到以前上《康熙》的片段，朋友和家人都覺得很有趣，並透露有私下傳訊給小S說加油。

以家庭為重 不眷戀鎂光燈重返螢光幕為鼓勵女性

對於眾多粉絲期待她重回螢光幕前，林志玲坦言需要謹慎思考，但她強調自己「其實沒有眷戀鎂光燈」。她認為若有機會參與實境節目，會需要花很多時間離開家裡，因此目前仍以家庭為主。

不過，她也鬆口表示，如果她的出現能夠鼓勵到某些在這個年紀、在家裡喘不過氣來的女性朋友，幫助她們找回一點自己，她覺得會更有意義。至於會不會出席今年的金馬盛會，林志玲表示並不會出席。



