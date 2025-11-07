林志玲看金鐘為小S落淚 懷念《康熙》鬥嘴時光喊話：我們需要她

【緯來新聞網】林志玲今（7日）出席文策院「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，並首度以個人身分設立「林志玲未來力量獎」，鼓勵聚焦女性議題的原創影視作品。近來專注家庭的她，透露有關注前陣子的金鐘，她眼眶泛紅哽咽表示：「我看到S出來就哭了，她非常有勇氣，希望她一直都好好的。」並鼓勵小S重回螢光幕前，直呼：「我們大家都很需要她！」

林志玲今年以個人名義設立「未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣 50 萬元獎項，共計獎金150萬元。提到設立獎項的緣由，她表示自從晉升母親後，開始思考自己能夠提供給下一代什麼，「現在的小孩很多時間與YT相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變，希望藉由有創作力的電影人，透過他們的故事創造出給孩子有勇氣去改變的力量。」

林志玲近年來淡出螢光幕，在育兒的同時也還是關注金鐘、金馬等盛事，談到小S、蔡康永在金鐘頒獎典禮上重現《康熙來了》橋段，她語帶哽咽，忍不住紅了眼眶，「我看到S出來我就哭了，完全無法停止的眼淚。失去親人的痛苦真的很煎熬，她非常有勇氣站在舞台上，還盡可能把微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來，希望她一直好好的，很愛她。」她私下有傳訊息給小S說加油，至今也還是會滑到當年上《康熙來了》兩人鬥嘴的畫面，「她罵我覺得好想念、好甜蜜！」至於會不會希望小S再重回幕前主持節目？林志玲感性表示：「我不知道她未來的規劃，但希望她還是在螢幕前，我們大家都很需要她。」



至於未來有沒有機會再看到林志玲重回螢光幕前，她坦言對於邀約不排斥，但要謹慎，目前的她還是希望能以育兒為主，「我其實沒有眷戀鎂光燈，但希望我的出現能夠鼓勵某些在這個年紀、在家裡喘不過氣來的女性朋友，找回一點自己。」

