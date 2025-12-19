林志玲穿黑色小短裙美翻！51歲洋娃娃風格無違和 凍齡狀態驚人衝陸網熱搜​

女星林志玲近日出席時尚活動，51歲的她以黑色娃娃裙亮相，風格俏皮可愛，亮眼的外貌狀態引發討論。

活動上，林志玲身穿黑色短洋裝，搭配黑絲襪與蝴蝶結髮帶，整體造型偏向活潑可愛，如同洋娃娃一般。她身形依舊纖細，肩頸線條明顯，即使未修圖也顯得精緻漂亮。這幾張照片隨即登上陸網熱搜，引來兩派網友熱烈討論，雖有少數人質疑50多歲是否還適合這種打扮，但也有不少人認為非常好看，也誇讚她願意嘗試不同風格。

51歲仍能駕馭多元造型，與林志玲長期維持的生活習慣有關。她平時有練瑜伽、飲食偏清淡，並且總是細嚼慢嚥，憑藉自律態度成就讓人羨慕的好狀態。

