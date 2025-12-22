林志玲籃球場首秀獻給它！ 同場「韓援四皇時代」比美

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」自10月中正式成軍後，歷經2個月密集訓練與團隊磨合，12月27日即將迎來隊史主場首戰！萬眾矚目，特別邀請「台灣第一名模」林志玲於開幕戰擔任新竹主場重磅嘉賓！不只驚喜登場，屆時也將獻出親筆簽名的慈善年曆給予球迷。

林志玲日前拍攝2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲每年都會推出慈善月曆義賣，並將收入捐做慈善。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

「2026志玲姊姊慈善年曆」義賣已破萬本。每年「志玲姊姊慈善基金會」都將此收入捐做慈善，2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源達800萬元台幣，持續傳遞愛心。

林志玲將是27日首戰的重磅亮點之一，這是她第一次出席籃球賽首戰活動。球團表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。活動兩日將推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，賽後亦安排球員與啦啦隊擊掌會。

進場憑票根即可抽限量共10本的林志玲親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」。洋基工程籃球隊首個主題週將於12月27、28日在新竹市立體育館登場，門票現正販售中。

林志玲將擔任洋基工程籃球隊開幕戰嘉賓。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

此外，洋基工程籃球隊「方舟啟航，女神降臨」，在總教練李逸驊率領的菁英球員陣容 之外，「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊同樣備受矚目，韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備將組成「韓援四皇時代」，並加入高人氣日籍啦啦隊希美（NOZOMI），攜手海選出線的台灣女孩們，共同打造全新 YoungKey Girls，為主場注入更具國際感的應援魅力。

