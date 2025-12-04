林志玲罕在鏡頭前淚崩！慶生看到蛋糕秒哭 狀態震撼全網：沒想到51歲了

娛樂中心／綜合報導

林志玲在11/29度過51歲生日，日前透過小紅書公開一段「遲來的生日紀錄」，沒想到一現身就被工作團隊突襲慶生。看到蛋糕的那一刻，她鼻頭立刻泛紅、眼眶瞬間失守，感動到忍不住落淚，影片曝光後吸引大批粉絲湧入留言。畫面中，林志玲穿著典雅的珠繡薄紗禮服，妝容簡潔柔和，原本在休息室準備工作，身邊夥伴卻端著生日蛋糕突然出現。她一邊跟著唱生日快樂歌，一邊情緒潰堤，紅著眼說：「以為自己到了把生日當成普通日子的年紀，但收到蛋糕時，眼淚真的忍不住。」

林志玲慶祝51歲生日，在收到蛋糕時感動落淚。（圖／翻攝自小紅書）

林志玲端起鋪滿巧克力刨花的生日蛋糕，還來不及說話，淚水就已滑落。她在影片裡也許下生日願望，「希望自己能一直健康、有智慧地陪小寶貝長大，也希望所有我愛的人，都能平安順利。」第三個願望則依照習俗藏在心裡。驚喜不只蛋糕一個，她還收到精品包作為小禮物，一拿出來現場立刻傳來驚呼聲。林志玲微笑展示手上的銀色亮片花卉包，優雅氣質依舊在線。影片後段，她又被推出另一個寫著「Chi-ling」名字的客製化蛋糕，讓她再次驚喜到笑中帶淚。

影片 PO 出後立刻突破 10 萬人觀看，不少網友大讚她狀態超好，「完全看不出 51 歲」、「哭起來也這麼美」、「以為她只有三十幾」。也有人笑說：「台灣空氣是不是有防腐劑？」自從 2019 年與 AKIRA 結婚並育有一子後，林志玲多半把時間放在家庭與育兒，低調但仍時常透過社群分享生活。這回難得公開工作時的慶生畫面，她以「被愛意惦記的溫暖」感謝大家的祝福，並說：「謝謝愛著我的每一個人，我們都要平安、健康、快樂喔。」

