林志玲臉蛋變了？51歲狀態曝光 網友竟嫌「不像本尊」

林志玲出道多年，一舉一動仍備受外界關注。（圖／中時資料照）

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年將生活重心放在家庭與育兒上，鮮少長時間曝光於螢光幕前，不過只要她一現身，依舊是外界關注焦點。近日，林志玲在微博曬出一段為保養品拍攝的代言影片，51歲的近況曝光後，卻意外掀起網友熱烈討論，甚至被質疑「臉蛋不一樣了」。

影片中，林志玲以一襲優雅造型入鏡，妝容偏向精緻光澤感，整體氛圍成熟大氣，肌膚狀態依舊細緻透亮、幾乎看不見歲月痕跡。然而，畫面曝光後，部分網友卻將焦點放在她的五官變化上，直言：「不像本人」、「沒有以前好看了」、「面相變了」、「眼睛怎麼好像小了」、「變樣了呢」，甚至有人網友指出她撞臉港星莫文蔚，掀起不小討論。

廣告 廣告

不過，也有不少粉絲力挺林志玲，認為影片中的妝髮風格與以往甜美形象不同，才讓人產生落差感，紛紛留言表示：「這個妝造沒有姐姐本人好看呢，姐姐本人超美超美」、「凍齡女神」、「哇塞～好美呀」、「姐姐太有氣質了」、「姐姐就是溫柔又美麗」、「滿滿的高級感」、「每一個角度都散發著獨特的魅力」、「志玲姐姐狀態太好啦」，大讚她依舊是氣質與美貌兼具的代表。

事實上，林志玲近年曝光頻率降低，每次公開亮相幾乎都會因狀態與造型成為話題焦點。從甜美名模到優雅人妻、人母身分轉換，她的形象也隨著年齡與生活階段改變。此次因代言影片引發「臉蛋變了」的討論，再次證明她的高關注度，而對於外界各種聲音，林志玲本人則未多做回應，依舊以作品與狀態說話，溫柔氣質仍深植人心。

更多中時新聞網報導

NBA》愛德華茲致命拋投 灰狼逆襲馬刺

鄭怡回台大合唱團 觀賞變拍照立牌

陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手