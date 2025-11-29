林志玲被3歲兒喊「媽媽卡哇伊」

林志玲29日歡慶51歲生日，月初出席活動時分享投入家庭與育兒5年的轉變。她甜蜜分享，3歲兒子會捧著她的臉說「媽媽卡哇伊」，讓她瞬間融化。經紀人也爆料，孩子常誇媽媽漂亮、出差會視訊說「媽媽加油」，還喜歡照顧更小的小孩，也熱衷分享禮物，甚至曾想把媽媽的名牌包送人，逗得大人哭笑不得。

向來以高EQ著稱的林志玲笑說，自己從未對兒子發脾氣，雖然育兒過程中常有令人抓狂的時刻，但她總提醒自己先停下來，理解孩子仍在探索世界、學習表達，更習慣透過溝通與交換方式找平衡，「通常他提一個，我就提一個給他，最後找到一個平衡點，都讓他贏也沒關係。」

談到許多媽媽會因情緒爆發而自責，她充滿同理地說，媽媽的付出常被視為理所當然，對孩子生氣後又難免懊惱，「但生氣只會更痛苦或生病，不如多記住那些美好的瞬間，就會覺得有孩子真好。」她也不排除未來出書或繪本，分享自身育兒經驗，希望給父母更多支持與方法。

面對數位時代的育兒課題，她替兒子設下螢幕時間與內容限制，例如一天僅早晚各15分鐘，也會陪伴觀看，「不要覺得丟給他平板就好，坐在旁邊，就知道他在吸收什麼，效果會好很多。」她認為玩具開箱影片易讓玩法標準化，傾向讓兒子接觸能激發想像力的內容。

林志玲婚後將重心放在家庭，看著兒子快速成長，她深感時間珍貴，雖不再眷戀鎂光燈，但她希望透過有意義的工作讓孩子看到媽媽「是不一樣的」，因此從公益延伸出更多計畫，逐步恢復活動。並表示，母親身分給了她重新出發的力量，「要不是他，我可能在40多歲就覺得人生可以停下來，但現在我要和他一起奔跑。」