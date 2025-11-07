林志玲見小S金鐘復出秒噴淚 洩私下對話：被她罵也覺得好甜蜜

林志玲今出席「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」。文策院提供



林志玲今（11╱7 ）出席文化內容策進院（文策院）「2025 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF）」，為首度設獎的「林志玲未來力量獎」頒獎，談到看到小S（徐熙娣）與蔡康永在金鐘獎合體，她哽咽地說：「我看到S出來那裡，我就沒有辦法停止的眼淚，我覺得她失去親人的痛苦真的很煎熬，我覺得她分常有勇氣站在舞台上，而且還是盡可能的帶著微笑給大家，我覺得失去親人有時候也許不一定能夠走出來，很希望她一直都好好的，我們都很愛她。」

前陣子林志玲在IG上與小S有小小的對話，談到過去常被小S隔空喊話，她笑說：「現在變成她罵我也覺得好甜蜜，也好想念這種感覺喔！」還說如果被小S罵可以讓她更有活力，「那就盡量（罵）吧！希望能夠多給她所有的能量」。也透露金鐘獎後有傳訊給小S為她加油。

目前網路上流傳許多林志玲上《康熙來了》的片段，她笑說連家人看了都覺得很好笑，被問未來再和小S合作的機會時也說：「如果她願意的話，我不知道她未來的規劃，所以希望她還是在螢幕前，我們大家都很需要她，很期待她回來主持。」

林志玲為首度設獎的「林志玲未來力量獎」頒獎。文策院提供

而許多粉絲都很期待林志玲重返螢光幕前，她表示：「如果真的有觸動人心（劇本），我不排斥，但是目前好像也沒有接到很好的提案。」對於演藝規劃，她直言：「我覺得謹慎好了，若是參加實境節目會要花很多時間、要離開家裡。」

對於偶爾公開活動，林志玲說：「最終還是希望我的出現能夠鼓勵到某一些在這個年紀的女性朋友，在家裡因生活壓力喘不過氣來，當妳很想念從前的自己時，妳還是要找回到一點自己、找到內心的平衡，也許就不會有那麼多急躁跟煩躁了。」

談到設立「未來力量獎」的想法，林志玲表示是出自於母親身分，坦言現在的小孩花很多時間看YouTube，坦言對這現象有點擔心，「現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變」。也希望透過自己的力量帶給社會比較正常的改變，至於今年的金馬獎，她則表示不會出席。

