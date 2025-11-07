林志玲設獎挺女性創作 談小S復出激動落淚：「她真的很勇敢」

林志玲現身文策院主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，但她暫時沒有復出幕前打算，還是以家庭為主。（文策院提供）

由文化內容策進院（文策院）主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」今年迎來特別亮點——林志玲首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。該獎聚焦長片、動畫與紀錄片三大類別，各頒發新台幣50萬元，共計150萬元，鼓勵以「女性議題」為核心的原創影視作品，期盼透過影像傳遞愛與希望。

林志玲表示，設立這個獎項的靈感源於成為母親後的心境轉變。「現在的小孩花很多時間與YT相處，我會擔心他們受到的影響。每個創作、每個故事都是一顆種子，能延續到未來，讓孩子看見不一樣的世界。」她希望以自身的力量，支持能為下一代帶來正向改變的創作者。

林志玲首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人，今天也頒獎給得獎人。（文策院提供）

談及設獎初衷，林志玲坦言這同時是回饋社會的一部分。「如果現在可以做一點點回饋，希望能帶來正常、健康的改變。這次藉由有創作力的電影人，透過故事去實現。」她認為影像不只是娛樂，更是影響社會的媒介。

TCCF有許多影視單位的攤位，林志玲在帶領下一一駐足參觀。（文策院提供）

被問到是否重返螢光幕前，林志玲笑說目前仍以家庭為主，「若我的出現能鼓勵一些在家喘不過氣、迷失方向的女性朋友，那就更有意義。我沒有眷戀鎂光燈。」至於是否會現身金馬盛會，她則坦言不會出席。

此外，聊到日前金鐘獎小S重現「康熙來了」舞台，林志玲語帶哽咽：「看到她走出來我就哭了，她真的很勇敢。」並笑稱偶爾在網路上看到兩人過去的片段，仍覺得甜蜜又懷念，也私下傳訊為小S加油。

