林志玲設獎TCCF挺女力 盼小S復出再拾主持棒

（中央社記者王心妤台北7日電）藝人林志玲首度以個人身分在TCCF內容創意大會設獎，但她近年將重心放在家庭，日前也有關注小S頒金鐘獎並看到落淚，她今天也說，期待小S重返螢光幕，「我們大家很需要她！」

林志玲今年在TCCF設專屬獎項，鎖定長片、動畫、紀錄片，分別設置新台幣50萬元獎金，聚焦「女性議題」作品。

林志玲今天受訪時表示，想設獎完全來自於身為母親的身分，也希望讓孩子看到她回饋社會，「希望帶給社會一個比較正常的改變。」她不諱言，現在影音串流平台很多，「我有時候會有點擔心，但我們現在做的每件事，都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」

林志玲當媽媽後將生活重心放到家庭，鮮少公開露面，但有趁著哄睡兒子後看小S（徐熙娣）跟蔡康永共同擔任金鐘獎頒獎人的畫面，她哽咽表示：「看到S出來就哭了，我完全無法停止的眼淚，（想到）失去親人的痛苦很煎熬，她非常有勇氣站在舞台上，而且還是盡可能的帶著微笑給大家。」

林志玲表示，很希望小S一直都好好的，「然後我們真的都很愛她。」她透露，2人日前也有在社群平台Instagram留言互動，「現在變成她罵我，我也覺得好甜蜜又好想念，我覺得她是個非常美好的女孩。」

至於是否希望看到小S再主持節目，林志玲也說：「她願意的話，我不知道她未來的規劃，還是希望她在螢幕前，我們大家很需要她。很期待，很期待。」

由於近年鮮少演出電影跟戲劇，林志玲笑回：「要謹慎。」她也說，其實她沒有眷戀鎂光燈。若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主。至於會不會出席今年的金馬獎，林志玲表示不會出席。（編輯：龍柏安）1141107