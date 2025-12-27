林志玲跳啦啦舞 羞喊「怎好意思裝可愛」

洋基工程籃球隊隊史主場首戰27日在新竹登場，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與洋基女孩啦啦隊員們一起大跳啦啦舞。她透露，此次力挺演出是因為和董事長劉士源有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」

征戰過無數大小舞台的林志玲，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。她透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始。自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹。」