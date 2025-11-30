林志玲迎51歲生日長這樣！被兒捧臉喊「媽媽卡哇伊」瞬間融化她的心

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星林志玲被封為「台灣第一名模」，嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）後育有一子，昨（29日）她迎來51歲生日，不過保養極佳的她，完全看不出真實歲數，而林志玲先前受訪時，也大方分享投入家庭後的轉變。

林志玲自從結婚後，便將生活重心移往家庭，對於外界期待她重返螢光幕，她表示需要謹慎思考，坦言並沒有太眷戀鎂光燈，近來，林志玲投身公益活動，她表示想讓孩子看見「媽媽是不一樣的」，希望未來兒子長大以後，能夠把媽媽當成驕傲。

林志玲受訪時不避諱談到跟4歲兒子的相處模式，提到兒子喜歡看YT上的動畫或是開箱影片，但自己會控管兒子使用3C產品的時間，然而，兒子也有暖心的一面，林志玲透露兒子會捧著她的臉表示「媽媽卡哇伊（日語可愛的意思）」，一番舉動瞬間融化她的心，事實上，林志玲過去也不時會在社群中分享替小孩做便當、手工藝品等育兒生活，顯見現今過得很幸福。

林志玲婚後育有一子。（圖／翻攝自林志玲IG）

