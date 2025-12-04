林志玲迎51歲！與寇乃馨暖捐價值6位數珍藏品獻愛心
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星黑澤良平（AKIRA）結婚後育有1子，11月29日迎來51歲的她，在社群平台分享了同事準備蛋糕為她慶生的影片，坦言「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」而她近日與寇乃馨捐出價值6位數的數百件雙星仙子Kiki&Lala的珍藏品，所有義賣所得將全數捐作公益。
寇乃馨表示「近期有太多讓人難過擔憂的新聞，世界不安的時代，我們若還有一點影響力，就努力付出做公益！」透露今年再度邀請林志玲一起獻愛心，將於「2025聖誕文化藝術嘉年華」活動現場，義賣2人的Kiki&Lala收藏品。
黃國倫、寇乃馨夫婦此次攜手號召200多位藝人及20個團體，將於12月12日到14日舉辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱聖誕氣氛。
而參與活動演出的歌手卡司也相當豪華，包括潘越雲、許景淳、葉歡、于台煙、周子寒、何方、王瑞瑜、盧學叡、李宣榕、黃美珍、張心傑、張芸京、曾治豪、林曉培、羅文裕、呂薔、北原山貓、王宏恩、阿洛、舞思愛、高慧君、高蕾雅、黑旋風、紫布爾、巴大雄、陳致遠、林秀琴、吳亦帆、吳亦偉等。
12月12日台北市長蔣萬安也將親臨致詞並代表佳音教會致贈捐款，捐款由弱勢團體之一的日光之家更生人職能培訓中心陳健榮牧師代表接受。
