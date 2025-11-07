林志玲開箱Labubu甜問「1句」 惹哭網：想到大S！

娛樂中心／江姿儀報導



「台灣第一名模」林志玲擁有完美比例的高䠷身材、優雅氣質，出道多年來一直是眾人心中的完美女神。她2019年與日本藝人AKIRA結婚，並於2022年迎來愛子，雖然她近年淡出螢光幕，但仍不時更新個人社群。昨（6日）她PO出開箱影片，其中她提起1句，讓網友立刻想起已故女星大S。





林志玲開箱Labubu，50歲凍齡狀態宛如少女，鏡頭前賣萌，全程語氣可愛逗趣。（圖／翻攝自林志玲小紅書）

昨（6日）林志玲在小紅書上傳影片，她身穿桃粉色上衣，襯托出白皙肌膚，還俏皮紮起丸子頭，50歲凍齡狀態宛如少女。她在鏡頭面前開箱新購入暢銷到斷貨的Labubu玩偶，她沉浸在開箱的喜悅與興奮中，全程以可愛逗趣的語氣向大家講解、展示。本系列的Labubu玩偶有不同英文字母，因為她的英文名是「Chiling」，因此最希望抽到字母C。

林志玲抽到字母「S」，問「可不可以送給一位我們朝思暮想的人？」，讓網友想起她的已故好友大S（右）。（圖／翻攝自林志玲小紅書）

不過林志玲陸續開箱到A、E、M等字母，其中抽到字母「S」時，她特別表示「可不可以送給一位我們朝思暮想的人？」。畫面曝光，網友見狀起初以為「S是要送給小S嗎？」，也有不少網友想起她的已故好友大S，留言猜測「朝思暮想的應該是大S吧」、「是大S嗎QQ」。

林志玲（左圖右）與已故好友大S（左圖左）感情深厚，網友留言猜「朝思暮想的應該是大S吧」、「是大S嗎QQ」。（圖／翻攝自林志玲IG、林志玲小紅書）

