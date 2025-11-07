林志玲開箱Labubu賣萌！ 一幕惹哭網友：想到大S

林志玲開箱Labubu，其中一幕讓人想起大S。（翻攝林志玲小紅書、大S臉書）

50歲的林志玲與丈夫AKIRA結婚後育有1子，依然甜美迷人。近日她開箱紅遍全球的Labubu盲盒，童心未泯，有人讚她少女感十足、影片像她30年前拍的。其中一幕還讓網友想到她的已故好友大S。

林志玲昨（6日）在小紅書分享開箱Labubu 4.0的影片，可見她穿桃紅色上衣、綁招牌公主頭，一開頭就對著鏡頭俏皮喊：「讓我聽見你們的聲音！」還跟上潮流，模仿如何在開箱前「敲一敲」。

第一隻她拆到「心動密碼A」，娃娃上頭有一個英文字母A，她看了看就放到一旁，還對著娃娃說：「在這邊休息一下。」她表示希望抽到字母C，因為那代表自己的名字「Chiling」，結果抽到的是E，她說要送給Emily。

林志玲一連拆了好幾個盲盒，一路拆到字母S，她把娃娃拿在身旁，說道：「可不可以送給一位我們朝思暮想的人？」這一幕讓網友看了直呼：「S是要送給小S嗎」，但也有許多人覺得「朝思暮想的應該是大S吧」「是大S嗎QQ」。

林志玲抽到字母S的Labubu，說道：「可不可以送給一位我們朝思暮想的人？」讓網友想到大S。（翻攝小紅書）

林志玲開箱Labubu，俏皮可愛。（翻攝小紅書）

林志玲和大S是好朋友。（翻攝林志玲IG）

狀態凍齡如少女

最後林志玲抽到字母N的Labubu，顏色剛好跟她的桃紅上衣相襯，她把娃娃擺在耳邊說：「我就把它當成耳環帶走了。」最後說：「謝謝大家今天的觀賞，好的，我們要回家去洗澡澡了。」相當可愛。

許多網友看了影片，紛紛讚她好美好可愛，「我覺得這個影片應該是志玲姐姐在30年前拍的」「真的好少女，會透氣的美」「好美好可愛啊，根本就是個少女，全程嘴角上揚看」「女神好萌」「好可愛的志玲姐姐」「還是好瘦」「原來姐姐也愛Labubu呀」。

一名網友留言：「A比較適合送給Abel。」林志玲親自回覆他一個「笑臉」的表情符號，有網友看了笑虧：「AKIRA說後面排隊去。」

