林志玲首跳啦啦隊應援舞！女神「逆天長腿」辣翻全場
台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27）日在新竹登場，董事長劉士源親自開球，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！她透露此次力挺演出是因為和劉董有特殊緣分：「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」不過，林志玲與洋基工程籃球隊一樣全力以赴，本日精彩表演贏得全場歡呼讚賞。
洋基工程籃球隊主場首戰登場，林志玲受邀擔任重磅嘉賓。（圖／林志玲工作室）
林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備：「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起！」賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姊姊活力毫不遜色。
林志玲第一次獻舞應援籃球賽。（圖／林志玲工作室）
林志玲開心透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」
大跳青春啦啦舞，林志玲也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過她當時年紀小，沒有什麼太熱情的舉動：「小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」
