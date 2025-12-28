林志玲驚喜現身啦啦隊主場！「甜笑熱舞站C位」全場暴動

（記者張芸瑄／綜合報導）台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」27日在新竹迎來隊史首場主場賽，最大亮點竟是「國民女神」林志玲親臨助陣！她不僅以重磅嘉賓身分現身，還首度化身啦啦隊成員，與「洋基女孩」同台熱舞，成為全場焦點。

這場比賽對洋基工程而言意義非凡，林志玲特別穿上啦啦隊服登場，笑容滿面、動作俐落，甜美氣場讓球迷尖叫聲不斷。這也是她演藝生涯首次為籃球賽應援，舉手投足依舊展現不減當年的優雅與親和力，被網友封為「史上最美啦啦隊員」。

圖／「國民女神」林志玲親臨助陣「洋基工程籃球隊」站C位熱舞。（記者陳志豪攝影）

林志玲受訪時笑稱，這次真的是「豁出去了」，更打趣說：「這把年紀還要跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」一番自嘲讓現場觀眾笑聲不斷。她也透露，之所以願意挑戰這場「出道以來最破格」的演出，全是為了力挺多年好友──洋基工程董事長劉士源，「他邀請我，我當然義不容辭！」

儘管自認害羞，林志玲一上場仍展現完美的專業態度，從舞步到表情都毫不馬虎，散發滿滿能量。她與啦啦隊成員整齊劃一的應援舞搭配燦爛笑容，瞬間點燃全場氣氛，讓球迷直呼：「根本是偶像降臨現場！」

當晚開球儀式由劉士源董事長親自登場揭幕，象徵洋基工程正式進軍職籃舞台。隨後林志玲的驚喜亮相更將現場氣氛推向最高潮，為球隊主場首戰寫下精彩又夢幻的開場篇章。

