林志玲「洋娃娃造型」惹議…出席活動真實狀態曝！

「台灣第一名模」林志玲擁有完美比例高䠷身材，天生自帶溫柔優雅氣質是外界公認的完美女神，已升格人母近3年、剛過51歲生日的她，依舊保持巔峰時期極致美貌，站在新生代女星旁也非常亮眼。近日，林志玲在上海出席公開活動，身穿黑色小禮服，搭配蝴蝶結頭飾，整個人看上去就像18歲少女一樣，不過這樣的造型也在網上掀起正反兩極的評價。





林志玲18日在上海出席品牌活動。（圖／翻攝自微博）





女神林志玲和日本男星AKIRA（黑澤良平）婚後育有1子，近年來生活重心逐漸回歸家庭較少在公開場合露面的她，在18日驚喜出席上海的品牌活動，憑藉緊緻肌膚、輕盈體態及凍齡臉蛋成為眾人關注焦點，不過在服裝造型上卻引發不少爭議。根據微博網友上傳的多張生圖可以看見，林志玲175公分的身高搭配52公斤的體重，身材比例非常優越，微笑時表情自然無僵硬感，在服裝上她穿著低胸短袖連身裙搭配蕾絲襪，頭上綁著黑色蝴蝶結髮飾，卻被不少中國網友批評「穿搭混亂」、「甜美風格違和」。

部分網友認為林志玲出席活動的打扮不太適合她的氣質。（圖／翻攝自微博）





隨著照片曝光，部分網友留言表示「美到發光」、「超級凍齡」、「看不出來超過50歲」、「歲月不敗美人，狀態真好」；另一部分網友則認為「裝扮一言難盡」、「髮型、服飾都和她的氣質、年齡不搭」、「還是不要裝少女了」、「整個人氣質都變了」。





