林志玲「空降啦啦隊」站C位熱舞！超狂1幕網驚：比吉祥物還高

娛樂中心／周希雯報導

「台灣第一名模」林志玲擁有完美比例的高䠷身材，憑藉天生溫柔優雅氣質被視為完美女神，即使年過50歲依舊保持巔峰時期的極致美貌，站在比自己年輕的正妹身旁也毫不遜色。她今（27日）現身新竹市立體育館、首度化身為啦啦隊女神應援，身穿華麗隊服站C位，過程中球迷熱情的尖叫聲此起彼落。





林志玲是台灣第一名模。（圖／翻攝「林志玲Chiling Lin」臉書）

PLG洋基工程籃球隊今（27日）迎接隊伍成立以來主場首戰，重磅邀來林志玲帶領啦啦隊應援。只見她放下一頭波浪長髮，身穿挖肩中空隊服露出小蠻腰，下身不規則裙擺結合雪白高跟鞋，更加放大她的名模長腿優勢，一現身瞬間成為全場焦點。林志玲跟隨音樂熱舞，任何動作都難不倒她，臉上始終掛著甜美笑容，舉手投足都流露出自然仙氣，與眾多啦啦隊女神並排絲毫不遜色。

林志玲（中）站C位帶領眾多啦啦隊女神應援熱舞。（圖／翻攝「林志玲Chiling Lin」臉書）

林志玲貼心表示，剛好可以趁這個活動，和大家共同迎接新的一年，「希望大家都可以帶勇氣乘上方舟、乘風破浪，然後創造許多屬於自己的榮耀」。她還親自揭開當初點頭來應援的內幕，其實球隊的董事長夫人是她的學妹，2人平時交情不錯，「當她開口問我願不願意到場一起替球隊加油，我還回答你確定嗎？不過我還是來了。」自嘲說自己很會加油，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」

林志玲應援照曝光後，有網友驚喊「比吉祥物還高」。（圖／翻攝「林志玲Chiling Lin」臉書）

林志玲應援的高清美照曝光後，獲得一票人大讚，「真的跳得太棒了！姐姐趕快成為一個唱跳歌手啦」、「志玲姐姐還是最美的」、「比吉祥物還高」、「真的什麼角色都難不倒妳，而且都是最美最優秀的」、「太美了，有妳的地方都是視覺盛宴」、「漂亮兼具氣質100%簡直完美」、「老公上輩子拯救銀河系」、「優美的舞姿優雅的姿勢，不愧台灣第一名模」。





