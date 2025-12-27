林志玲「站C位」大跳少女時代！球迷看傻：這51歲誰信啊

林志玲和陣容龐大的啦啦隊洋基女孩跳舞，氣勢竟完全不輸。（圖／林志玲工作是提供）

PLG台灣職籃新球隊洋基工程，今（27日）迎來隊史主場開幕戰，除了啦啦隊洋基女孩的初亮相，還特地邀請「台灣第一名模」林志玲擔任嘉賓。沒想到51歲的志玲姐姐，不只身材保養得宜，還和啦啦隊大共舞，震驚一票網友。

林志玲今天受邀擔任洋基工程開幕戰嘉賓，也是他首次公開為籃球賽事活動亮相。同時也開啟她人生初次應援的體驗，先是在開場時與洋基女孩啦啦隊大跳少女時代〈Oh！〉。

只見站在C位的林志玲，氣場竟完全不輸年輕女孩，無論動作還是可愛的表情通通到位，站在啦啦隊裡面毫無違和感，幾乎讓人快要忘記她已經51歲。

林志玲站在年輕女孩裡面，竟毫無違和感。（圖／林志玲工作是提供）

表演立刻獲得PTT大肆討論，「氣場完全不輸耶」、「我以為只是開球，竟然還可以跳舞」、「穿上這身服裝仍然顯出氣質出眾」、「挖X哩，能讓林志玲下去跳」、「志玲姐姐51歲？不敢相信」、「真的砸大錢，志玲姊姊都下來跳」、「志玲姐姐好正」、「把韓援都給壓下去了！太強」、「讓志玲姐姐穿制服，這樣要付多少錢」、「驚？？志玲姐姐都51了」。

事實上，林志玲和洋基工程董事長劉士源有交情，她害羞透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」

