林志玲「綁蝴蝶結」造型！51歲生圖狀曝光卻挨酸裝嫩

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一名寶貝兒子，近年將生活重心放在家庭與育兒上，但仍不時現身公開活動，舉手投足依舊是鎂光燈焦點。18日她在上海出席活動，以一身黑色造型驚豔亮相，卻也因造型風格在網路上掀起正反兩極討論。

從現場流出的照片可見，林志玲當天身穿黑色短洋裝，剪裁俐落卻不失優雅，胸前搭配華麗飾品點綴，為整體造型增添精緻層次感。她頭上綁著黑色蝴蝶結髮飾，長髮自然垂落於肩後，搭配透膚蕾絲絲襪，修長美腿線條一覽無遺。174公分的高挑身材比例出眾，體態輕盈，舉手投足散發從容自信的女神氣場。

不少網友看到現場「生圖」後大為驚豔，直呼她膚況緊緻、氣色極佳，臉部線條依然緊緻，頸紋幾乎看不見，「誰能想到51歲還能這麽美！」、「一點也不像51歲，驚呆了」、「說30歲我都信」、「51歲這狀態，保養比美貌更離譜！」，紛紛大讚她保養得宜，少女感依舊在線，誇讚她狀態打破年齡框架。

不過，林志玲的蝴蝶結造型也引來另一派聲音，部分網友對她頭上的雙蝴蝶結髮飾頗有意見，直言，「接受不了51歲還綁蝴蝶結」、「別裝可愛了好吧」、「這麽大歲數了，還裝嫩」、「這髮型，這大蝴蝶結……災難啊災難」，正反評價在網上迅速延燒，掀起熱烈討論。

事實上，林志玲過去曾分享維持好狀態的秘訣。她表示，首先是保持正向樂觀的心態，再來就是規律運動，維持狀態。

