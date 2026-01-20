林志玲「面相變了」？真實狀態曝光 AKIRA談夫妻私下互動

林志玲和老公AKIRA。（圖／中時資料照片）

51歲「台灣第一名模」林志玲2019年與44歲日本籍藝人黑澤良平（AKIRA）結婚，婚後育有一子。日前她替保養品拍攝的廣告影片曝光後，意外引發網友熱議，有人質疑她「面相變了」，相關話題一度登上熱搜。對此，林志玲近日出席公開活動時也親自做出回應，以自信態度面對外界討論。

20日林志玲現身大陸出席代言活動，真實狀態隨即成為討論焦點。她以一身金色造型亮相，身形纖細、氣色紅潤，整體狀態維持良好，現場不少粉絲直呼本人比鏡頭前更美。對於外界討論外貌變化，她大方回應：「我覺得沒有人是100分，也沒有人是0分，要對自己有自信，最重要的是活在當下，好好珍惜眼前的每一刻，活出最好的自己，就是最棒的。」

除此之外，林志玲老公AKIRA近日則以VTR形式登上日本節目《NON STOP！》，分享婚後生活點滴。他表示自己最擅長的家事是下廚，料理風格偏向隨性派，憑感覺將食材處理後一同烹煮，像是咖哩、味噌湯或豬肉湯等都是拿手菜。他提到，由於夫妻兩人都有工作，家務自然採取分工方式，「有時我做，有時她做，彼此互相配合。」

談及妻子林志玲，AKIRA也感性表示，自從與她相遇後，一起經歷生活中的各種事情，讓他看見過去從未見過的風景，也體會到前所未有的感受，「這一切都是我人生中非常感激的事。」夫妻間的默契與互相扶持，也讓外界看見兩人穩定而溫暖的婚姻日常。

