林志玲51歲了！「生日願望曝光」 見蛋糕秒落淚

林志玲11月29日迎接51歲生日。（圖／翻攝自林志玲微博、小紅書）





有著「台灣第一名模」之稱的女星林志玲在2019年與日本人氣團體EXILE放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚，婚後育有1子，在上月29日迎接51歲生日的她，也在工作人員的包圍下慶生，看見蛋糕後，真性情的林志玲也秒落淚。

林志玲昨（3日）在小紅書上傳了工作人員幫忙慶生的影片，表示生日當天有工作，在進行梳化的她，突然收到了生日蛋糕，而且工作人員們還一起幫她唱歌，讓她也瞬間落淚，並表示：「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」

在許願時候，第一個願望給了自己，希望可以健康、智慧並好好陪伴小寶貝成長，隨後便是希望她愛的人都可以很好，愛的人也包含在現場的工作人員，最後一個願望則是放心裡，而林志玲也感謝現場為她慶生的人，表示：「被愛意惦記的溫暖，謝謝愛著我的每個人，我們都要平安健康快樂喔。」



