林志玲51歲生日哭了！「素顏凍齡」狀態震驚全網

娛樂中心／李明融報導

「台灣第一名模」林志玲2019年和日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚，昨天（3日）她分享51歲慶生花絮，同事暖心準備蛋糕要給她一個驚喜，林志玲非常開心，在許願時突然眼眶泛紅，激動落淚的樣子就如少女一般，網友看到林志玲「素顏凍齡」的樣貌直呼，「根本看不出來超過50歲了」、「美到發光」。

同事幫林志玲慶生，當場感動落淚。（圖／翻攝自微博）

林志玲相當感動，並直呼感受到真正的幸福。（圖／翻攝自微博）

林志玲3日在小紅書上傳影片，表示前一個月生日當天剛好有工作，原本只是在休息室梳化，沒想到同事突然拿出蛋糕開始唱起生日快樂歌，林志玲也和大家一起歡唱，這時她突然情緒激動眼眶泛淚，鼻頭瞬間明顯變紅，她激動表示「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚」。

林志玲迎接51歲生日，網友羨慕還是如此漂亮。（圖／翻攝自微博）

林志玲也像身邊的伙伴們許願「我希望我一直能夠很健康，很有智慧，陪小寶貝成長，然後我希望所有我愛的人都可以很好」，第3個願望不忘放在心裡，感謝大家祝福「被愛意惦記的溫暖，謝謝愛著我的每個人，我們都要平安健康快樂喔」。影片曝光後，不少網友除了給志玲姊姊祝福之外，也注意到她保養得宜，幾乎看不出來已經51歲，粉絲表示「好溫柔好有氣質，生日快樂」、「見過明星中最樸實的蛋糕了」、「這哪像51啊，太美了」、「怎麼連哭都這麼漂亮」、「台灣空氣有防腐劑」。

